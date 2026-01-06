ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Томской области в ДТП погиб человек

12:15

ТОМСК, 6 января. /ТАСС/. Водитель автомобиля ГАЗ-3102 погиб в результате столкновения со встречным автомобилем Chery на трассе Р-255 "Сибирь" в Томском районе. Еще три человека, которые находились в иномарке, пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В результате происшествия 66-летний водитель отечественного автомобиля погиб. Водитель и два пассажира автомобиля Chery доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данным ГАИ, на 103-м км автодороги водитель автомобиля Chery столкнулся с большегрузом Shacman при попытке обгона. После этого иномарка столкнулась со встречным ГАЗ-3102. 

