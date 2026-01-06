В Тюменской области в ДТП погиб человек

Пострадали трое, в том числе двое детей

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 6 января. /ТАСС/. В Тюменской области два автомобиля столкнулись на 17-м км региональной автодороги Ялуторовск - Ярково. В ДТП один человек погиб и трое, включая двоих детей, пострадали. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель Renault Logan, жительница села Решетниково Тюменского округа , погибла. Ранения получили трое пассажиров "Рено": 58-летний мужчина и двое детей - мальчик двух лет и трехлетняя девочка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной Тoyota Corolla.