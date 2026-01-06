В Кировской области в ДТП со скорой пострадали шесть человек

Машина скорой помощи столкнулась с автомобилем Kia Sorento

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 6 января. /ТАСС/. В Кирово-Чепецке шесть человек пострадали в ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что столкновение произошло в 13:30 на перекрестке улиц 60 лет Октября, Володарского и Школьной. Автомобиль скорой медицинской помощи двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными световыми и звуковыми сигналами и столкнулся с автомобилем Kia Sorento. По предварительным данным, травмы получили шесть человек: водитель и пассажир (фельдшер) машины скорой помощи, а также четыре пассажира Kia Sorento.

В настоящее время проводится проверка, уточняются причины и обстоятельства происшествия.