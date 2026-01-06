ВСУ предпринимают попытку массированной атаки по Херсонской области

В регионе работает ПВО

ГЕНИЧЕСК, 6 января /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут массированную атаку по территорию Херсонской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области", - написал он в своем Telegram-канале.

Все экстренные и коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности для оперативной ликвидации возможных последствий.