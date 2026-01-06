На Украине пытались продать младенца за $10 тыс.

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Женщина и ее сожитель попытались продать своего новорожденного ребенка за $10 тыс. в Николаевской области на юге Украины. Об этом сообщил офис генерального прокурора страны.

По данным, опубликованным в Telegram-канале офиса, 21-летняя женщина и 38-летний мужчина подыскивали покупателей еще во время беременности. Ребенок родился 1 января, а уже на следующий день пара передала его, получив часть средств от подставного покупателя. Им предъявлены обвинения в торговле людьми.

На Украине не в первый раз выявляют схемы торговли детьми. В частности, 9 декабря 2025 года офис генпрокурора сообщал о раскрытии преступной сети, которая занималась вывозом за границу малолетних украинских сирот для незаконного усыновления.

11 декабря 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ряд украинских деятелей при пособничестве европейцев устроили бизнес по торговле детьми.