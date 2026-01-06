В Кривом Роге после взрывов повреждена инфраструктура

В Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Объект инфраструктуры получил повреждения после взрывов в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.

"Поражен объект инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о взрывах в городе. В настоящее время в Днепропетровской области продолжает действовать воздушная тревога. Сирены также работают в Черниговской области.