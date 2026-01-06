В Подмосковье со стрельбой задержали дорожного нарушителя

Уходя от погони, мужчина умышленно столкнулся с машиной полиции и врезался в еще один автомобиль

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в подмосковном Красногорске остановили с помощью табельного оружия нарушителя, утроившего конфликт на автомойке в Текстильщиках. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в ОМВД по району Текстильщики г. Москвы поступила информация о конфликте на автомойке. Прибывшими сотрудниками ППСП был выявлен гражданин, который вел себя агрессивно, на законные требования полицейских не реагировал, предъявить документы отказался, после чего сел в иномарку и попытался скрыться", - сказала она.

Уходя от погони, нарушитель умышленно столкнулся со служебным автомобилем полиции, выезжал на встречную полосу и по касательной врезался в еще один автомобиль. Поскольку мужчина создавал угрозу жизни людей, сотрудники ДПС применили табельное оружие.

"После нескольких выстрелов по колесам преследуемый автомобиль был остановлен, но даже после этого водитель выходить из автомобиля отказался, а при задержании оказывал активное физическое сопротивление сотрудникам Госавтоинспекции", - добавила Волк.

Задержанным оказался 44-летний житель Саратовской области. Начата доследственная проверка.