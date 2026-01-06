В Нижегородской области в подсобном хозяйстве погибло более 50 голов скота

Причиной стал пожар

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Пожар на площади 830 кв. метров произошел в личном подсобном хозяйстве и административном здании в поселке Старцево в Нижегородской области. В результате погибло более 50 голов скота, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Площадь пожара составила 830 квадратных метров. В результате пожара погибло более 50 голов скота. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. От МЧС в ликвидации пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники.