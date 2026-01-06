В Ингушетии при взрыве газа пострадали пять человек

Среди получивших травмы есть ребенок

МАГАС, 6 января. /ТАСС/. В селении Сагопши в Ингушетии пять человек, включая ребенка, пострадали при взрыве газа. Об этом сообщили в главном управлении регионального МЧС.

"В селении Сагопши по ул. Орджоникидзе дом 33, произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали пять человек, один из них несовершеннолетний", - говорится в сообщении ведомства.

Взрыв произошел около 18:00 мск в частном доме. Пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Малгобека.

Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются. К устранению последствий ЧП привлекались 11 сотрудников регионального управления МЧС.