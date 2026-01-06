В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
16:46
ВОРОНЕЖ, 6 января. /ТАСС/. На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Александр Гусев.
Он сообщил, что в регионе введен режим опасности из-за возможной атаки БПЛА, призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что силы противовоздушной обороны приведены в готовность. Губернатор также рекомендовал населению следить за дальнейшими официальными сообщениями от правительства области и МЧС России.