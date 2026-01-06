ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Работают системы оповещения, сообщил губернатор региона Александр Гусев
Редакция сайта ТАСС
17:04
обновлено 17:35

ВОРОНЕЖ, 6 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он.

Позже губернатор также объявил об угрозе удара беспилотников в Острогожском и Лискинском районе области.

В новость внесены изменения (20:19 мск, 20:34 мск) - добавлена информация о введении режима опасности непосредственного удара БПЛА в Острогожском и Лискинском районе Воронежской области. 

