Mehr: на западе Ирана из-за столкновения с погромщиками погиб офицер

Еще трое сотрудников правоохранительных органов пострадали

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 6 января. /ТАСС/. Офицер иранской полиции погиб в результате столкновения с вооруженными бунтовщиками в районе Малекшахи западной провинции Илам. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на местную полицию.

По ее информации, младший лейтенант Эхсан Агаджани во время столкновения с бунтовщиками получил прямое огнестрельное ранение и умер, несмотря на усилия врачей.

Отмечается, что в ходе этого вооруженного конфликта пострадали еще трое сотрудников правоохранительных органов, все они были доставлены в больницу.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.

Глава полиции Ирана ранее заявил, что правоохранительные органы отныне будут действовать решительно против зачинщиков беспорядков и предпринимать действия по их выявлению и задержанию.