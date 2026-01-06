В Ингушетии завели уголовное дело после взрыва газа в селе Сагопши

Пострадавшие доставлены в больницу города Малгобека

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 6 января. /ТАСС/. Уголовное дело завели после взрыва газа в частном доме в селении Сагопши (Ингушетия), где пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщили в региональном СК.

"Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в частном домовладении по п. "в" части 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По данным следствия, в частном домовладении, расположенном по улице Орджоникидзе в селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии, произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого пострадали семь человек, один из них несовершеннолетний", - пояснили в ведомстве.

Пострадавшие доставлены в больницу города Малгобека, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, отметили в СК.