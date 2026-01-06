ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Карелии опрокинулось маломерное судно

Пострадали три человека
17:21

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 января. /ТАСС/. Маломерное судно на воздушной подушке опрокинулось в акватории Онежского озера в Республике Карелия. Три человека пострадали, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Карельская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства опрокидывания судна на воздушной подушке в акватории Онежского озера вблизи деревни Оятевщина. По предварительным данным, три человека направлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. 

