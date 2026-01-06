Из ТРЦ "Рио" на юго-западе Москвы эвакуировали около 1 тыс. человек

Причиной стала вспышка жировых отложений в вентиляции фудкорта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вспышка жира произошла в вентиляции на фудкорте ТРЦ "Рио Севастопольский" на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В ТРЦ "Рио Севастопольский" на Большой Черемушкинской улице произошла вспышка жировых отложений в вентиляции фудкорта. Эвакуировали 950 человек", - сказал собеседник агентства.

Вспышку оперативно ликвидировали. Предварительно, пострадавших нет. ТРЦ возвращается к штатной работе.