В Великом Новгороде на улице нашли пятилетнюю девочку без верхней одежды

Ребенка доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Пятилетняя девочка без верхней одежды была обнаружена на улице вблизи одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде. Родителей рядом с девочкой не было, ее поместили в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.

"4 января на улице вблизи одного из домов на улице Щусева в Великом Новгороде обнаружена девочка 4-5 лет без верхней одежды. При этом родителей рядом с ребенком не было. На текущий момент девочка помещена в Областную детскую клиническую больницу до выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Новгородской области по поручению прокурора области Сергея Швецова организовала проверку по факту произошедшего с ребенком, по результатам которой "будет дана оценка работе органов системы профилактики по исполнению законодательства при организации работы с семьей".