В Туапсинском округе восстановили электроснабжение

В Апшеронском районе работы продолжаются, сообщили в оперштабе региона

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение Туапсинского муниципального округа в Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона.

"В Туапсинском муниципальном округе восстановили электроснабжение. Энергетики отрабатывают точечные заявки от потребителей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в Апшеронском районе работы пока продолжаются. В течение дня была восстановлена подача электричества в дома в Хадыженском и Апшеронском городских поселениях, Кубанском и Куринском сельских поселениях. Но еще остается вернуть свет в 175 домов Отдаленного и Черниговского сельских поселений.

По данным на утро вторника, в этих районах оставались без света около 700 человек.

Отключения электроснабжения начались из-за непогоды и последующего налипания мокрого снега в Краснодарском крае 1 января. Подачу энергии восстановили, но 5 января из-за снегопада отключения произошли еще в 10 населенных пунктах Апшеронского района.