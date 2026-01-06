ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В двух районах Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА

При этом в Воронеже режим опасности продолжает действовать
Редакция сайта ТАСС
18:23

ВОРОНЕЖ, 6 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории Острогожского и Лискинского районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Лискинском и Острогожском районах", - написал он в Telegram-канале.

Непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже сохраняется. Также режим опасности действует на всей территории региона. 

РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович