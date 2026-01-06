В двух районах Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА

При этом в Воронеже режим опасности продолжает действовать

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 6 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории Острогожского и Лискинского районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Отмена режима непосредственной угрозы атаки БПЛА в Лискинском и Острогожском районах", - написал он в Telegram-канале.

Непосредственная угроза атаки БПЛА в Воронеже сохраняется. Также режим опасности действует на всей территории региона.