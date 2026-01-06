В Днепропетровске произошли новые взрывы
Редакция сайта ТАСС
06 января, 20:06
МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Взрывы произошли во второй раз за день в Днепропетровске на юго-востоке Украины, сообщило издание "Страна".
Спустя некоторое время издание сообщало о новой серии взрывов в Днепропетровске. Затем еще об одной серии взрывов заявило агентство Укринформ, а следом поступила информация о серии взрывов от издания "Общественное. Новости".
В то же время издание "Страна" пишет, что после взрывов возник пожар.
Ранее также сообщалось о взрывах в городе.
В Днепропетровской, а также Харьковской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.
В новость внесены изменения (23:17, 23:37, 23:58 мск) - добавлена информация о новых взрывах.