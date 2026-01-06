В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы из-за атаки ВСУ

По предварительной информации, пострадавших нет

БЕЛГОРОД, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Белгородской области, в результате детонации загорелись несколько резервуаров. Предварительно, пострадавших нет, сообщили в оперштабе региона.

"ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара", - говорится в сообщении.