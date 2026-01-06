В Иерусалиме автобус сбил человека на протесте против призыва в армию

Он погиб

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 января. /ТАСС/. Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате наезда автобуса на протестующих против закона о призыве в армию в Иерусалиме. Об этом сообщил портал Ynet.

Полиция арестовала водителя автобуса. Один из подростков госпитализирован, состояние остальных пострадавших не уточняется.

Акции протеста, организованные ультраортодоксальными иудеями, прошли 6 января на фоне блокирования Кнессетом (парламентом Израиля) законопроекта о предоставлении широких льгот при призыве в армию. Портал отметил, что в митингах приняли участие более 10 тыс. человек, включая несколько высокопоставленных раввинов.