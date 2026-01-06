РФ объявила в розыск задержанного на Пхукете по запросу США россиянина

Гражданину России вменяется организация преступного сообщества и кража с использованием информационных технологий

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россия объявила в международный розыск россиянина, задержанного в ноябре 2025 года на Пхукете по запросу США, которые подозревают его в совершении преступлений в сфере информационных технологий. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, россиянину вменяется организация преступного сообщества и кража с использованием информационных технологий.

"Объявлен в федеральный розыск, заведено разыскное дело <…>, объявлен в международный розыск", - следует из материалов дела.

Также там говорится, что мужчина покинул Россию и сейчас находится на территории Королевства Таиланд.

Как сообщал ТАСС генеральный консул в островной провинции Егор Иванов, гражданин России был задержан на Пхукете по запросу американских правоохранителей по подозрению в совершении преступления в сфере информационных технологий, 6 ноября прошлого года его арестовали и этапировали в Бангкок. Королевская полиция Таиланда также подтвердила ТАСС его задержание.

Полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий в распространенном заявлении указывал, что речь идет о 35-летнем хакере, который ранее якобы атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США. Таиландская киберполиция отмечала, что подозреваемый приехал в страну 30 октября и проживал в провинции Пхукет.