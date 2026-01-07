На Камчатке ограничили мобильную связь из-за угрозы атак БПЛА

Решение было принято на федеральном уровне, сообщил губернатор края Владимир Солодов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ограничения мобильной связи введены на территории Камчатского края в целях безопасности. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Солодов.

"Камчатка - стратегически важный регион. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам - угроза атак беспилотников <...> актуальна не только для западных границ нашей страны. Ограничения будут сняты, как только позволят стратегическая и тактическая обстановка", - написал он.

Губернатор уточнил, что решение об ограничениях мобильного интернета было принято на федеральном уровне из соображений безопасности. По его словам, проблемы с интернетом жители Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и отдельных территорий Елизовского округа отмечают с 31 декабря.