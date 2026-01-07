ТАСС: в Москве провели рейд в клубе, где проходил фестиваль Harvest Fest
Редакция сайта ТАСС
07:59
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Силовики провели рейд в московском баре "Мо[три]", где проходил фестиваль Harvest Fest. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Рейд проведен в баре "Мо[три]" на Малой Семеновской. Там проходил фестиваль Harvest Fest. Силовики проверили документы, отдельные лица проверялась на наличие запрещенных веществ", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, есть задержанные. Цель рейда собеседник агентства не уточнил.
Организаторы мероприятия в своих соцсетях извинились, что мероприятие не состоялось по независящим от них причинам. Желающим вернуть деньги подсказали, куда обращаться.