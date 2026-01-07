ТАСС: в Москве провели рейд в клубе, где проходил фестиваль Harvest Fest

По предварительным данным, есть задержанные

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Силовики провели рейд в московском баре "Мо[три]", где проходил фестиваль Harvest Fest. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Рейд проведен в баре "Мо[три]" на Малой Семеновской. Там проходил фестиваль Harvest Fest. Силовики проверили документы, отдельные лица проверялась на наличие запрещенных веществ", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, есть задержанные. Цель рейда собеседник агентства не уточнил.

Организаторы мероприятия в своих соцсетях извинились, что мероприятие не состоялось по независящим от них причинам. Желающим вернуть деньги подсказали, куда обращаться.