Промзону Краснодона и частный сектор Суходольска в ЛНР атаковали дроны ВСУ

ЛУГАНСК, 7 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с применением беспилотников атаковали промышленную зону Краснодона и частный сектор Суходольска в Луганской Народной Республике, пострадавших среди мирного населения нет. Об этом сообщили в администрации Краснодонского муниципального округа.

В Telegram-канале администрации уточнили, что атака произошла в ночное время. По предварительным данным, два беспилотника упали на территории промышленной зоны Краснодона, еще один удар был нанесен по частному сектору Суходольска, где в результате возникло возгорание. При этом жертв и пострадавших удалось избежать.

Также сообщается, что сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий, действуя слаженно и в кратчайшие сроки.

В администрации округа призвали жителей сохранять спокойствие и быть предельно внимательными, а в случае обнаружения обломков или подозрительных предметов не приближаться к ним и незамедлительно информировать экстренные службы.