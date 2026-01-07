В Пензенской области при пожаре в частном доме погибли три человека

Одному мужчине удалось спастись

ПЕНЗА, 7 января. /ТАСС/. В результате пожара в частном доме на улице Садовой в поселке Лунино Пензенской области погибли три человека, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено Бессоновским межрайонным следственным отделом по признакам причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

По информации следствия, в ночь на 7 января в жилом доме на улице Садовой в рабочем поселке Лунино произошел пожар. После ликвидации возгорания в помещении были найдены тела двух мужчин и женщины, при этом одному мужчине удалось спастись.

В следственном управлении также сообщили, что на телах погибших не выявлено каких-либо повреждений, за исключением следов термического воздействия. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. В настоящее время следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы.