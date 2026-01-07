В Кисловодске из-за отравления угарным газом в кафе пострадал ребенок

Состояние девочки оценивается как удовлетворительное

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 7 января. /ТАСС/. Ребенок пострадал в результате отравления угарным газом в кафе города-курорта Кисловодска. Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Моисеев.

"Случилось происшествие - в кафе "Чувство вкуса" (улица Горького, 1А) произошло отравление угарным газом. Пострадала девочка 2009 года рождения. Она сразу была доставлена в реанимацию", - написал Моисеев в своем Telegram-канале.

По его словам, девочку перевели в детскую больницу, ее состояние - удовлетворительное.

"Причина ЧП пока неизвестна, специалисты кисловодского горгаза разбираются в причинах произошедшего", - добавил Моисеев.