На станции метро "Волгоградский проспект" мужчина погиб после падения под поезд
Редакция сайта ТАСС
08:42
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Человек упал под прибывающий поезд на станции метро "Волгоградский проспект" на юго-восточном участке фиолетовой ветки столичного метро, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Инцидент произошел на станции метро "Волгоградский проспект". Мужчина упал под прибывающий поезд. Пассажир погиб", - сказал собеседник агентства.
В департаменте транспорта сообщили, что поезда на фиолетовой ветке метро следовали с увеличенными интервалами. Движение восстановили.