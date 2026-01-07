На станции метро "Волгоградский проспект" мужчина погиб после падения под поезд

Поезда на фиолетовой ветке следовали с увеличенными интервалами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Человек упал под прибывающий поезд на станции метро "Волгоградский проспект" на юго-восточном участке фиолетовой ветки столичного метро, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Инцидент произошел на станции метро "Волгоградский проспект". Мужчина упал под прибывающий поезд. Пассажир погиб", - сказал собеседник агентства.

В департаменте транспорта сообщили, что поезда на фиолетовой ветке метро следовали с увеличенными интервалами. Движение восстановили.