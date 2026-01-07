В Херсонской области украинский БПЛА повредил мост

Он является частью сухопутного коридора в Крым

ГЕНИЧЕСК, 7 января. /ТАСС/. В районе села Чонгар Херсонской области два беспилотника самолетного типа были дезориентированы российскими военными над акваторией Азовского моря и озера Сиваш. Один из них повредил автомобильный мост, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Мост является частью сухопутного коридора в Крым - федеральной трассы Р-280 "Новороссия".

"Утром над акваторией Азовского моря и озера Сиваш, в районе села Чoнгар, специалисты из группировки войск "Днепр" и "Русского купола" дезориентировали полет двух БПЛА самолетного типа. Один из них упал в море, а один на излете повредил автомобильный мост", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось. Характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления, заключил губернатор.