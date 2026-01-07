В Пакистане в ДТП с автобусом погибли пять человек

Еще 24 получили травмы

ИСЛАМАБАД, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере 5 человек погибли, еще 24 получили травмы в результате ДТП с автобусом в пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на представителей службы спасения.

По их данным, пассажирский автобус следовал из города Равалпинди в город Бахавалпур. Во время движения по извилистому участку дороги водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в овраг глубиной около 30 м. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Талаганг.

Спасательная операция длилась более двух часов. Пострадавшие были доставлены в больницу. Пять человек, в том числе водитель, скончались на месте от полученных травм.