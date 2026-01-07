В Амурском заливе провалились под лед пять машин

Три авто ушли под воду ранним утром

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. /ТАСС/. В Амурском заливе в районе устья реки Раздольной в Надеждинском районе в Приморском крае пять автомобилей ушли под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сегодня в Амурском заливе, в районе устья реки Раздольной, под лед ушли пять автомобилей. Три провалились под воду ранним утром. Днем ушел под воду четвертый автомобиль, для обследования места происшествия работала водолазная группа МЧС России: погибших и пострадавших нет. Пятый в вечернее время: пассажиры и водитель смогли самостоятельно покинуть салон, и через считанные минуты микроавтобус полностью оказался под водой", - говорится в сообщении.

Три автомобиля, которые утонули утром, принадлежали рыбакам, которые выехали на лед вопреки запрету, действующему в Приморье. Лед не выдержал и треснул. Владельцы машин смогли покинуть салоны, никто не пострадал.