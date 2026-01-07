Белгородскую область атаковали около 40 беспилотников ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины ударили по 12 муниципалитетам

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 7 января. /ТАСС/. Около 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали 12 муниципалитетов Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Борисовском округе села Березовка и Грузское подверглись атакам 3 беспилотников, 1 из которых сбит. В селе Грузское в результате детонации дрона погиб мужчина. В Грайворонском округе поселок Горьковский и село Дунайка подверглись 2 обстрелам с применением 4 боеприпасов. В городе Грайворон в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Белгородском округе село Никольское атаковано одним беспилотником. Над Валуйским округом подавлены три беспилотника без последствий, в Волоконовском округе системой ПВО сбиты шесть БПЛА. В небе над Ивнянским округом уничтожены три БПЛА, сбит беспилотник и над Красногвардейским округом, сообщили в оперштабе.

"В Краснояружском округе по поселкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, селам Вязовое, Колотиловка, Староселье и хутору Савченко выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 11 беспилотников, 2 из которых подавлены. <…> Над Новооскольским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолетного типа. <…> Над Шебекинским округом сбиты и подавлены 4 беспилотника без последствий", - проинформировал белгородский оперштаб.

По информации ведомства, ночью над Старооскольсикм округом сбиты два беспилотника самолетного типа, также Яковлевский округ подвергся атакам двух беспилотников самолетного типа, один из которых сбит.