В Якутии при пожаре спасли ребенка и трех взрослых

Причиной возгорания стало замыкание электропроводки

ЯКУТСК, 7 января. /ТАСС/. Сотрудники ДПС помогли выбраться женщине с годовалой дочерью и пожилым супругам из горящего многоквартирного дома на проспекте Строителей в городе Ленске в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщили в Telegram-канале "МВД-Медиа".

"В квартире на первом этаже они заметили женщину с ребенком на руках, пытавшуюся открыть форточку изнутри. Стражи правопорядка выдавили окошко внутрь и эвакуировали годовалую девочку. Затем им удалось распахнуть створку окна и вытащить из задымленной квартиры маму малышки", - говорится в сообщении.

Один из полицейских взял лестницу у пожарных и помог пожилой паре спуститься из окна на втором этаже. Сотрудники ДПС передали граждан бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Причиной пожара стало замыкание электропроводки.