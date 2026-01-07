На Урале в ДТП с грузовиком погибли два ребенка

Еще двух взрослых госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 7 января. /ТАСС/. В Красноармейском районе Челябинской области двое детей погибли в ДТП с участием грузовика. Водитель и взрослый пассажир легковой машины, столкнувшейся с тягачом, госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"На территории Красноармейского района Челябинской области <...> женщина, управляя автомобилем Suzuki SX4, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог не уступила дорогу, совершила столкновение с приближавшимся слева по главной дороге автомобилем Scania с полуприцепом Schmitz под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры автомобиля Suzuki SX4, девочки 2012 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель автомобиля Suzuki SX4 и его пассажир, мужчина 1982 года рождения, получили травмы, были госпитализированы", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дети находились на заднем сидении и после столкновения выпали из движущегося автомобиля. Водитель и пассажиры легковой машины не были пристегнуты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).