В Белгородской области ВСУ атаковали резервуары на нефтебазе

Пожар полностью потушили

БЕЛГОРОД, 7 января. /ТАСС/. Пожар из-за атаки беспилотника ВСУ на нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области ликвидирован. Возгоранию подверглись несколько резервуаров на территории объекта, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"В Старооскольском округе в результате атаки беспилотника загорелись несколько резервуаров на территории нефтебазы. Пожар полностью ликвидирован. Для борьбы с огнем, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 7 января над округом сбиты два беспилотника самолетного типа.