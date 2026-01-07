Прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров рейса Москва - Махачкала

Рейс авиакомпании "Победа" был дважды перенаправлен на запасной аэродром из-за плохих погодных условий

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Южная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров рейса авиакомпании "Победа" Москва - Махачкала, который был дважды перенаправлен на запасной аэродром из-за плохих погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"Рейс авиакомпании "Победа", следующий по маршруту Москва - Махачкала, ушел на запасной аэродром по причине плохих погодных условий. Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, предоставление которых предусмотрено федеральными авиационными правилами", - следует из сообщения.

По итогам проверки будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.

"В здании аэровокзала организован прием граждан. В случае нарушения законных интересов пассажиры вправе обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры", - добавили в ведомстве.