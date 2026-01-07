В горах Дагестана объявили лавинную опасность

Водителей призывают к осторожности

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Опасность схода лавин объявили в горных районах Дагестана. Об этом сообщается в Telegram-канале управления автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"В связи с накоплением больших снежных масс на склонах и последующим резким потеплением, в горной части республики высокая лавиноопасность! Все лавиноопасные участки дорог оборудованы соответствующими информационными щитами и дорожными знаками", - говорится в сообщении.

Водителей призывают к осторожности, соблюдению правил дорожного движения и недопущению попыток проезда через движущиеся снежные массы.