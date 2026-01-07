На Сахалине поезд столкнулся с легковым автомобилем

Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 января. /ТАСС/. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде села Пионеры на перегоне Пионер - Чехов Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В сообщении говорится, что 7 января около 15:45 (08:45 мск) на железнодорожном переезде села Пионеры на перегоне Пионер - Чехов Дальневосточной железной дороги в Сахалинской области столкнулся пассажирский поезд с легковым автомобилем. Состав двигался из Холмска в Чехов, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В ДТП никто не пострадал, схода вагонов нет. Сахалинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ее ходе ведомство оценит действия локомотивной бригады. Также на контроле восстановление движения.