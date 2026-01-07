Жителя Оренбургской области арестовали по обвинению в убийстве ребенка

По данным суда, мужчина избил ребенка, а потом утопил в ванной

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Жителя Оренбургской области заключили под стражу по обвинению в убийстве годовалого сына своей сожительницы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Мужчину арестовали до 6 марта", - сообщили в ведомстве.

По данным суда, в ночь на 6 января мужчина в состоянии опьянения находился у себя в квартире вместе с сожительницей и ее сыном 2024 года рождения. Мальчик плакал, чем помешал мужчине. Он избил ребенка, а потом утопил в ванной.