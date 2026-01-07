В Вологодской области в ДТП с внедорожником и грузовиком погибли два человека

Водитель и пассажир внедорожника умерли до приезда скорой помощи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Два человека погибли в Череповецком округе при столкновении автомобиля Lada Niva с грузовиком DAF. ДТП произошло на 5-м км дороги Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов, сообщили в Telegram-канале УМВД по Вологодской области.

"Полиция устанавливает все обстоятельства гибели двух человек в ДТП на территории Череповецкого округа. ДТП произошло сегодня в 11:10 мск на 5-м км автодороги Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель Lada выехал на полосу встречного движения для обгона, но не успел завершить маневр и столкнулся с грузовиком. После этого Lada съехала в кювет. Водитель и пассажир внедорожника умерли до приезда скорой помощи.