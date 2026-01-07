При крушении вертолета в Пермском крае погибли два человека

ЧП произошло на территории базы отдыха "Ашатли-парк"

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 7 января. /ТАСС/. Два человека погибли при крушении частного вертолета в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС РФ. Падение вертолета произошло на территории базы отдыха "Ашатли-парк" в Бардымском районе. Разрушений на земле нет.

Ранее местные СМИ сообщали об одном погибшем и одном пострадавшем. По данным управления МЧС, к ликвидации последствий привлечено порядка 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.