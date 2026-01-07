Житель Белгородской области пострадал от атаки дрона ВСУ на автомобиль

Мужчина самостоятельно обратился в больницу

БЕЛГОРОД, 7 января. /ТАСС/. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль на трассе в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.

"На участке автодороги Грайворон - Безымено Грайворонского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель. <...> У него диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения спины и плеча", - сказано в сообщении.

Уточняется, что мужчина самостоятельно обратился в больницу, от предложенной госпитализации он отказался. Автомобиль жителя поврежден.