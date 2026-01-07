СК начал проверку сообщений о буллинге в школе Приморья

Участники конфликта, совершившие противоправные действия в отношении школьника, установлены и поставлены на профилактический учет

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. /ТАСС/. Следственное управление СК по Приморскому краю организовало процессуальную проверку по сообщениям в социальных сетях о противоправных действиях в отношении одного из учеников школы в городе Лучегорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В одной из социальных сетей была обнаружена публикация с утверждениями о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего ученика на территории одной из школ города Лучегорска. По предварительным данным, указанные действия могли быть совершены со стороны других несовершеннолетних. По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю незамедлительно организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что участники конфликта, совершившие противоправные действия в отношении школьника, установлены и поставлены на профилактический учет. Их родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Прокуратура оценит работу органов системы профилактики, а также действия должностных лиц школы.