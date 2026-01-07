В Анкаре сгорели шесть фур с алкоголем

Пожар произошел недалеко от здания столичного Управления безопасности

АНКАРА, 7 января. /ТАСС/. Пожар произошел на стоянке крупнотоннажных фур в Анкаре, расположенной недалеко от здания столичного Управления безопасности. Как сообщает телеканал TRT, сгорели шесть полуприцепов, груженных алкогольной продукцией.

Причины возгорания пока не установлены. Пожар начался ранее, сотрудники стоянки и местные жители увидели черный дым и услышали серию звуков, похожих на взрывы, изнутри фур.

Пожарные оперативно прибыли на место и начали заливать горящие грузовики и полуприцепы пеной. Тушение продолжается. Всего на стоянке находится до 10 грузовиков.

Информации о пострадавших на данный момент нет.