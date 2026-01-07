Стали известны обстоятельства падения вертолета в Прикамье

Он упал при посадке на базе отдыха

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры/ ТАСС

ПЕРМЬ, 7 января. /ТАСС/. Частный двухместный вертолет упал при посадке на базе отдыха в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Предварительно установлено, что 7 января 2025 года частный двухместный вертолет потерпел крушение при посадке на расположенной в Бардымском муниципальном округе Пермского края базе отдыха "Ашатли-парк". При ЧП погибли два человека.

На кадрах момента крушения вертолета, опубликованных Уральской транспортной прокуратурой, видно, что перед падением вертолет зацепился винтом за тросы, затем перевернулся и упал вниз, сложившись пополам.

На месте крушения работают следователи Центрального МСУТ СК России, производится осмотр места происшествия, устанавливаются причины случившегося. В ликвидации последствий крушения задействованы порядка 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.