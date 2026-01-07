На западе Азербайджана при взрыве бензовоза погиб один человек

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 7 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате сопровождавшегося взрывом возгорания бензовоза на территории нефтебазы в Газахском районе на западе Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, пожарным удалось оперативно потушить огонь, не допустив его распространения на находившиеся неподалеку резервуары с топливом.

Как сообщило азербайджанское информационное агентство АПА со ссылкой на Закрытое акционерное общество SOCAR PETROLEUM, которому принадлежит нефтебаза, возгорание произошло в процессе заправки бензовоза. "В результате происшествия погиб Шамиль Ибрагимов, работавший заправщиком на нефтебазе", - уточнили в компании.

Согласно информации медиков, во время ЧП пострадал еще один человек, он доставлен в Газахскую районную центральную больницу с термическими ожогами обеих рук.

По сообщению Генпрокуратуры Азербайджана, ведется расследование причин инцидента.