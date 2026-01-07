На трассах Вологодской области в ДТП из-за непогоды погибли четыре человека

Видимость на дороге снизилась до 50 м

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. В Вологодской области четыре человека за несколько часов погибли в ДТП на трассах из-за усилившейся непогоды. Видимость на дороге снизилась до 50 м, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

"Метель, ветер и гололед диктуют условия на дорогах Вологодчины. В регионе резко ухудшилась погода, видимость снизилась до 50 метров. За три часа в ДТП на трассах погибли четыре человека. Дорожные аварии произошли на автодороге Воскресенское - Иванов Бор - Кириллов и на А-114", - сказано в сообщении.

Губернатор призвал жителей оставаться дома или пользоваться общественным транспортом. Тех, кто все же выехал, просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.