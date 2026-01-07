В Узбекистане раскрыли схему незаконной отправки в малый хадж более 19,5 тыс. человек

Заведено уголовное дело против 14 человек

ТАШКЕНТ, 7 января. /ТАСС/. Узбекистанские правоохранители пресекли деятельность группы, незаконно организовавшей паломничество или малый хадж - умру - для более чем 19,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По ее данным, граждан к незаконным паломническим поездкам привлекала уроженка Андижанской области, неофициально работавшая турагентом в одной из турфирм. В 2024-2025 гг. эта турфирма получила от граждан порядка $22,8 млн, ущерб интересам государства составил порядка 1 млрд 820 млн сум ($151,3 тыс.), ущерб в результате уклонения от уплаты налогов и других сборов - 15,3 млрд сум ($ 1,272 млн). Также отмечено, что 534 человека, отправленные в Саудовскую Аравию, оказались в тяжелом положении из-за предоставления некачественных услуг и их вернули в Узбекистан спецрейсами.

"Следственный отдел Министерства внутренних дел возбудил уголовное дело против 14 человек по соответствующим статьям Уголовного кодекса, 13 человек задержаны", - сказано в сообщении пресс-службы.

Хадж (паломничество в Мекку) является одним из пяти столпов ислама, наравне с шахадой (свидетельством веры в Аллаха), молитвой, милостыней и постом. В Коране указывается, что "люди обязаны совершить паломничество к Каабе, если способны проделать этот путь". Хадж традиционно совершается с 8 по 12 день мусульманского лунного месяца зуль-хиджа, даты его начала каждый год определяют власти Саудовской Аравии. Умра - малый хадж - может совершаться в любое время года в отличие от большого хаджа, который строго ограничен временными рамками.