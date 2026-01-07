В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадал один человек

Автобус врезался в дерево

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Автобус врезался в препятствие на Ильинском шоссе, один человек пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло в 14:20 мск на 13-м км Ильинского шоссе. "Автобус совершил наезд на препятствие. Один пассажир обратился к медикам", - сказал собеседник агентства. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожной аварии.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что автобус врезался в дерево.