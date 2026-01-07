Названа причина крушения вертолета R44 в Пермском крае

Оно произошло после того, как вертолет во время полета зацепил провода линии электропередачи

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Крушение частного вертолета Robinson R44 в Бардымском муниципальном округе Пермского края, в результате которого погибли два человека, произошло после того, как судно во время полета зацепило провода линии электропередачи. Об этом сообщается в канале Ространснадзора в Max.

"По предварительной информации, воздушное судно вылетело с территории базы отдыха "Ашатли парк" <...> В процессе полета вертолет зацепил провода линии электропередачи (ЛЭП)", - говорится в сообщении.

В Ространснадзоре отметили, что межрегиональное территориальное управление (МТУ) ведомства по Приволжскому федеральному округу занимается сбором и анализом ряда важных данных. "В частности, изучаются техническое состояние вертолета, метеорологические условия на момент происшествия, квалификация экипажа, а также вопросы соблюдения правил эксплуатации воздушного судна и организации полетов", - добавили там.

В ведомстве уточнили, что о дальнейших результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Падение частного двухместного вертолета произошло в Бардымском районе Пермского края на территории базы отдыха "Ашатли-парк". По информации МЧС, в результате крушения погибли два человека - пилот и пассажир.